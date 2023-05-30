Москва, 30 мая, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Российские военные в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Такие данные 30 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Система залпового огня HIMARS
Иван Шилов ИА REGNUM
Система залпового огня HIMARS

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили американскую противорадиолокационную ракету HARM.

«Уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», ― добавил представитель оборонного ведомства.

Конашенков уточнил, что дроны российские военные сбили в райнах Инженерного Запорожской области, Старомайорского Донецкой Народной Республики, Коломыйчихи Луганской Народной Республики, а также Великих Выселок и Петровского Харьковской области

Как сообщало ИА Регнум, несколькими днями ранее средства ПВО России в зоне проведения специальной военной операции перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В Министерстве обороны России 29 мая заявили о перехвате за сутки трёх ракет Storm Shadow. Помимо этого, российские средства ПВО также перехватили 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили 14 украинских беспилотников. Дроны ликвидировали в районах Верхнекаменки, Новодружеска и Пшеничного в Луганской Народной Республике, Ясного в Донецкой Народной Республике и Васильевки, Любимовки и Константиновки в Запорожской области.