Москва, 30 мая, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Российские военные в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Такие данные 30 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили американскую противорадиолокационную ракету HARM.

«Уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», ― добавил представитель оборонного ведомства.

Конашенков уточнил, что дроны российские военные сбили в райнах Инженерного Запорожской области, Старомайорского Донецкой Народной Республики, Коломыйчихи Луганской Народной Республики, а также Великих Выселок и Петровского Харьковской области

Как сообщало ИА Регнум, несколькими днями ранее средства ПВО России в зоне проведения специальной военной операции перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В Министерстве обороны России 29 мая заявили о перехвате за сутки трёх ракет Storm Shadow. Помимо этого, российские средства ПВО также перехватили 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили 14 украинских беспилотников. Дроны ликвидировали в районах Верхнекаменки, Новодружеска и Пшеничного в Луганской Народной Республике, Ясного в Донецкой Народной Республике и Васильевки, Любимовки и Константиновки в Запорожской области.