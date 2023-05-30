ВС РФ уничтожили за сутки до 145 военных ВСУ на донецком направлении
Вооружённые силы России уничтожили за сутки до 145 военных ВСУ на донецком направлении
Москва, 30 мая, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки до 145 военных ВСУ на донецком направлении. Об этом 30 мая сообщило Минобороны России.
Николай Тришин/ТАСС
Боевая работа самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика»
В ведомстве также отметили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР.
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