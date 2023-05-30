Москва, 30 мая, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки до 145 военных ВСУ на донецком направлении. Об этом 30 мая сообщило Минобороны России.

Вооружённые силы России уничтожили за сутки до 145 военных ВСУ на донецком направлении
Николай Тришин/ТАСС
Боевая работа самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика»

В ведомстве также отметили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР.

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