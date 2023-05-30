Москва, 30 мая, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском и купянском направлениях составили свыше 125 украинских бойцов. Об этом на брифинге 30 мая сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б»

«На краснолиманском направлении уничтожено более 85 украинских военных, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика», — заявил Конашенков.

По заявлению представителя Минобороны, ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Ямполовка (ДНР).

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Он добавил, что на купянском направлении за минувшие сутки российские военные уничтожили до 40 украинских бойцов. Кроме того, в районе населенного пункта Московка в Харьковской области ВС России уничтожили радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 30 мая заявил, что на купянском направлении российская артиллерия уничтожила два минометных расчета ВСУ в районе Лукашевки и Сеньковки. По его заявлению, российские войска из гаубиц «Мста-С» поразили склад боеприпасов.

Кроме того, экипажи истребителей Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.