Москва, 30 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России нанесли удары по центрам принятия решений Украины, в которых под руководством кураторов из стран Запада велась подготовка терактов на российской территории. Об этом 30 мая заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетный удар

Как уточнил Конашенков, за прошедшие сутки российские военные нанесли групповые удары высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по украинским центрам принятия решения, в которых под руководством специалистов Запада велось планирование терактов на территории России.

Военный уточнил, что в ходе ударов удалось поразить все назначенные объекты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаки беспилотников по Москве и Московской области утром 30 мая — это попытка ответа киевских властей на эффективный удар российских военных по одному из центров принятия решений на Украине. Представитель Кремля уточнил, что эти удары были нанесены ВС России 29 мая. Также он рассказал, что президент России Владимир Путин без задержек получает всю оперативную информацию.