Волоколамск, Московская область, 30 мая, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В Московской области в здании склада с пластиком вспыхнул пожар. Об этом 30 мая сообщили в ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании в нежилом помещении в Волоколамском городском округе поступило дежурному в 12:37 мск.

К прибытию на место ЧП на Рузском шоссе, 24 в селе Осташево пожарных расчётов в двухэтажном здании спиртового завода горел пластик на первом этаже на площади порядка одной тысячи квадратных метров.

Площадь самого здания ― 4 тыс. квадратных метров.

К тушению возгорания привлекли 11 человек и три единицы техники. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что слышали два взрыва, возможно, это взрываются ёмкости со спиртом.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая в Тольятти Самарской области вечером вспыхнул пожар в цехе покраски на заводе по производству дверей «Феррони». Возгорание тушили по повышенному рангу. Огонь распространился стремительно. Площадь пожара с 1 тыс. кв. метров быстро увеличилась до 20 тыс. квадратов. Для тушения крупного возгорания на заводе привлекались два пожарных поезда со станций «Самара» и «Сызрань».

16 мая в Москве загорелось отдельно стоящий одноэтажный ангар на улице Южнопортовой (дом 19-а, строение 1). Ангар находится на территории частного предприятия по утилизации вторсырья. К тушению пожара привлекли авиацию.