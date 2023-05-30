Москва, 30 мая, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Почти полтора миллиона жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с октября 2022 года получили паспорта Российской Федерации. Об этом 30 мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Петр Ковалев/ТАСС Паспорт

«С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов», — сказал Мишустин, открывая стратегическую сессию, посвященную развитию новых территорий.

Премьер-министр отметил важность того, чтобы все жители новых регионов ощущали реальные изменения, происходящие в городах, посёлках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности.

Ранее ИА Регнум сообщило, что Владимир Путин поручил как можно быстрее интегрировать новые регионы России в правовое пространство страны.