Лондон, 30 мая, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Серия терактов и диверсий, которые организовал Киев в последнее время, направлены на то, чтобы запугать Россию, подорвать моральный дух в российской армии и вынудить её растянуть силы перед наступлением ВСУ. Об этом 30 мая сообщила британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на военных экспертов и представителей украинской разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Авторы статьи пытались понять, для чего ВСУ провели атаку с помощью беспилотников на Кремль и на разведывательный корабль «Иван Хурс», а также организовали нападение диверсантов на Белгородскую область.

«Успешное наступление начинается с успешного психологического давления», — сказал журналистам неназванный чиновник с Украины.

По данным газеты, руководство украинской разведки рассчитывает, что российская сторона после нападения на диверсантов на Белгородскую область отправит на границу больше сил. При этом у киевских властей пока нет данных, что это происходит.

Бывший офицер британской армии Майк Мартин предположил, что Киев использует тактику создания множества проблем для командования российской армии.

«Такие проблемы как, например, прорыв линии фронта — привлекают внимание. Дилеммы, напротив, парализуют действие», — заявил Мартин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что террористические акции, которые ВСУ проводят в последнее время, являются частью приготовлений с масштабному наступлению. Он сказал, что количество вторжений диверсионных групп в Россию будет нарастать.

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский призвал создавать в регионах, расположенных на границе с Украиной, подразделения территориальной обороны и выдавать им оружие. Он отметил, что граница слишком протяжённая, чтобы её можно было полностью перекрыть за счёт сил российской армии.