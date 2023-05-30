Вашингтон, 30 мая, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Пользователи сети раскритиковали 30 мая президента Украины Владимира Зеленского после слов о сотрудничестве с Турцией. В Twitter припомнили его обращение к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором киевский лидер заявил о совместном «укреплении безопасности региона, Европы и мира».

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

«Эрдоган — важный и стратегический союзник России, поэтому сомневаюсь, что ты получишь от него хоть какую-то симпатию», — выразил уверенность один из пользователей.

Юзеры сошлись во мнении, что Турция — не та страна, к которой можно вот так просто подобраться парой комплиментов, а остальные страны скоро разделят её позицию по Украине.

«Турция на стороне России, мир скоро раскусит твою грязную тактику», — ответил на твит один из комментаторов.

Другой посоветовал президенту Украины проявить настоящее, а не поддельное уважение к Эрдогану, и прислушаться к его советам относительно России. Его поддержали, отметив, что турецкий лидер во многих моментах выступает в поддержку российского народа. Ещё один пользователь и вовсе едва ли не признался в любви Вооружённым силам России.

«Боже, благослови российских военных. Их храбрость и целеустремлённость достойны восхищения! Желаю им успеха в их миссии! Этот Зеленский — продажная нацистская свинья!», — написал он.

Президент Украины — частая цель для критики пользователей Twitter. Ранее ИА Регнум приводило их советы по поводу того, как ему закончить конфликт на Украине. Пользователь Brandon McConnell, например, написал, что обычные американцы невооружённым взглядом видят игру политика, и посоветовал украинскому президенту отказаться от НАТО. Многие отмечали и то, что ему стоит вернуть обратно деньги налогоплательщиков, использованные для финансирования Киева.

А слова президента Украины о том, что получение истребителей F-16 станет сигналом для России, ужаснули пользователей. Один из них порекомендовал политику больше не мечтать и напомнил, что он уже проиграл. Другой комментатор напомнил, что F-16 устарели, поэтому не станут фактором, который способен изменить ситуацию, а их передача только поспособствует движению конфликта в сторону ядерного уничтожения.