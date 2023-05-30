Мытищи, Московская область, 30 мая, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Автоавария в Московской области, в результате которой пострадали четыре человека, попала на видео. Кадры с места происшествия в Мытищах опубликовала прокуратура Подмосковья в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На видео видно, как автомобиль БМВ влетел в толпу людей у колледжа и сбил пешеходов.

В ведомстве уточнили, что авария произошла утром 30 мая. Водитель иномарки, двигаясь по Олимпийскому проспекту возле дома № 17 столкнулся с попутно движущимся автомобилем, после выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

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«В результате происшествия три человека госпитализированы в медицинское учреждение, 16-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь на месте», ― говорится в сообщении прокуратуры.

Обстоятельств произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле на севере Франции автомобилист протаранил толпу людей на фестивале воздушных змеев. Инцидент произошёл в Берк-сюр-Мер. Транспортное средство, за рулём которого находился 76-летний мужчина, сбило пешеходов. В результате пострадали 11 человек, четверо из которых в критическом состоянии. Сам водитель получил лёгкие травмы.

В Новосибирске сын бывшего депутата Алтайского краевого законодательного собрания Александр Бушков насмерть сбил женщину на перекрёстке и скрылся с места ДТП. В момент аварии он был пьян.