Москва, 30 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. В городах России 1–2 июня пройдёт Фестиваль Первых, который наполнит предстоящие школьные каникулы новыми знаниями. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба организаторов данного мероприятия.

Кадр из видео с канала НЬЮМ Фестиваль Движение первых

Основными площадками мероприятия станут Москва, Нижний Новгород и Южно-Сахалинск. Праздничные мероприятия запланированы для ребят из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, но в целях безопасности они пройдут в онлайн-формате. Тематическими площадками фестиваля станут образовательные центры России: «Сенеж», «Машук» и «Таврида».

В Москве мероприятия пройдут 1 и 2 июня на территории ВДНХ. В программе фестиваля — мастер-классы, экскурсии, лекции, модные показы и другие активности. Так, к примеру, туризм и путешествия будут представлены тематическим пространством, где гостям предложат ответить на «туристические» вопросы, расскажут об этапах Всероссийского конкурса «10 шагов к Турслету».

Также проект «Хранители истории» и «Мы вместе. дети» представят на фестивале патриотическое направление работы Движения Первых. Одна из площадок будет посвящена поддержке военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации.

Кроме того, ребята узнают много нового о всероссийских проектах и акциях «КиноДвиж», «Книга другу», «Литературный марафон» и «Школьная классика». А такие проекты как «Узнай», «Робототехника» «ТехноГТО» и «Волонтеры науки» предоставят юным ученым и инженерам возможность продемонстрировать свои навыки.

На главной сцене фестиваля пройдут выступления популярных исполнителей.

В рамках Фестиваля Первых участие примут известные деятели культуры, политики, бизнесмены и спортсмены. Среди заявленных лиц: зампредседателя правительства Татьяна Голикова, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, министр культуры Ольга Любимова, худрук «Театра Олега Табакова» Владимир Машков, фигуристка Евгения Медведева, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и многие другие.