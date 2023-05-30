Украинский пауэрлифтер отказался пожать руку спортсмену из Ирана
Украинский пауэрлифтер Чупрынко отказался пожать руку иранцу на чемпионате мира в ЮАР
Кейптаун, 30 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Украинский пауэрлифтер Иван Чупрынко отказался пожать руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу во время церемонии награждения на чемпионате мира по пауэрлифтингу в ЮАР.
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Иван Чупрынко отказался пожать руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу
Чупрынко занял первое месте в чемпионате, иранец дважды пытался поздравить украинца с победой, протягивая ему руку, но Чупрынко оба раза проигнорировал бронзового призёра соревнований.
Ранее ИА Регнум сообщило, что украинская теннисистка Марта Костюк после проигрыша в матче первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» не стала пожимать руку белорусской спортсменке Арине Соболенко. Болельщики освистали Костюк, чего она сама не ожидала.