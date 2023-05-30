Париж, 30 мая, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева победила с разгромным счётом Элисон Риске из США в первом круге турнира Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Panoramic\Zuma\TASS Российская теннисистка Мирра Андреева

Спортсменка из России разгромила американку в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

Соперницы провели на корте 56 минут. За это время Андреева, занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), один раз подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести возможных, Её оппонентка, являющаяся 85-й ракеткой мира, также один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибки и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов.

Таким образом 16-летняя российская спортсменка стала самой молодой сумевшей пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос» теннисисткой после представительницы Франции Амели Моресмо, сделавшей это в 1995 году.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля генеральный директор Всеанглийского клуба лаун‑тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон заявила, что несколько теннисистов из России и Белоруссии подписали декларации для выступления на Уимблдонском турнире. При этом она не стала уточнять имена этих спортсменов. При этом глава AELTC добавила, что на турнире будут запрещены флаги России и Белоруссии, а также любые символы поддержки спецоперации.