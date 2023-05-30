Москва, 30 мая, 2023, 16:32 — ИА Регнум. За май 2023 года потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции потеряли свыше 16 тысяч военных, заявил 30 мая в ходе селекторного совещания глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Говоря о других потерях украинской армии, он заявил что в последние дни российскими военными в Киеве уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Всего на Украину было отправлено три батареи Patriot, две из которых могли быть частично уничтожены и повреждены в течение нескольких недель. Также недавно уничтожены крупные склады вооружений в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Месячные потери в технике составили: 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более четырехсот танков и других броневиков, 238 орудий полевой артиллерии и минометов. Отдельно было сказано о тактике западных кураторов Украины.

По словам Сергея Шойгу, наращивая поставки техники и вооружения, они требуют от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям.

«Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары», — заявил глава оборонного ведомства, подчеркнув, что военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции.

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Говоря об атаках киевских диверсантов в России, глава Минобороны Сергей Шойгу напомнил, что все они отражены. 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области было ликвидировано свыше 70 украинских боевиков, автомобильная и бронетанковая техника. Также на селекторном совещании шла речь о сегодняшней атаке беспилотниками Москвы и Московской области. Сергей Шойгу подчеркнул, что киевский режим осуществил террористическую акцию по гражданским объектам, задействовав восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 мая Москву и Московскую область атаковали украинские дроны, нанеся повреждения трём многоквартирным домам в Москве. Два человека получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. По словам Шойгу, из восьми БПЛА три были подавлены средствами РЭБ в Москве, еще пять сбиты комплексом «Панцирь» в Подмосковье.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства. Что касается СВО, то в мае подразделения противовоздушной обороны ВС РФ, по словам Сергея Шойгу, перехватили поставляемые Киеву Западом 29 крылатых ракет Storm Shadow, 16 противорадиолокационных ракет HARM и 196 снарядов ракетного комплекса HIMARS.