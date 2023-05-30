Белград, 30 мая, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Сербские власти будут стараться сохранить мир и стабильность в Косово и Метохии (КиМ) и требуют обеспечения гарантией безопасности для сербов в крае. Об этом 30 мая заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России в республике Александром Боцан-Харченко.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александар Вучич

Как написал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сербский лидер, в ходе встречи он рассказал российскому послу об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов в Косово и Метохии.

«Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности, требуя срочного принятия мер, которые бы гарантировали безопасность сербов в КиМ», — отметил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что это является условием для любого дальнейшего диалога с представителями Приштины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД России заявили, что на фоне обострения конфликта в Косове необходимо предпринять решительные шаги по деэскалации, а не какие-либо полумеры. В ведомстве подчеркнули, что первоначальной задачей в этом вопросе продолжает оставаться создание в крае Сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде.

Представители международных сил безопасности НАТО 29 мая атаковали сербов в Косове, в результате чего есть пострадавшие. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что боец косовского отряда сил специального назначения (ROSU) открыл стрельбу по толпе сербов из автомата в муниципалитете Звечан в Косово.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 30 мая решительно осудил «шокирующее» насилие в городе Звечане, где произошли столкновения между сербскими протестующими и косовской полицией. Дипломат также назвал «абсолютно неприемлемыми» атаки полиции и военнослужащих международной миссии Североатлантического альянса.

Позднее 30 мая Вучич встретился с послами стран Запада и послом ЕС на фоне серьёзного обострения в Косово. Сербский лидер принял послов США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, и главу делегации Европейского союза.