Москва, 30 мая, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Госдума приняла законопроект, разрешающий педагогам оказывать первую медицинскую помощь учащимся. Депутаты во втором и третьем чтениях приняли поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании». Информация об этом опубликована 30 мая на портале Государственной думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, который представил председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, помощь детям в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья смогут оказывать педагогические работники и иные лица при наличии специальной подготовки.

Кроме того, к занятиям физкультурой школьники будут теперь допускаться лишь на основании медицинского заключения, выданного по результатам проведенных профилактических медосмотров.

О необходимости принятия закона, разрешающего педагогам оказывать медицинскую помощь школьникам, в Госдуме заявляли еще несколько лет назад. Так, в 2018 году законопроект об этом внесли на рассмотрение депутаты «Единой России» Дмитрий Морозов и Алена Аршинова.

В нём предусматривался особый порядок допуска школьников к занятиям физической культурой и спортом. Также планировалось обязывать родителей информировать о состоянии здоровья детей. Необходимость принятия соответствующего документа была обусловлена увеличением количества случаев резкого ухудшения здоровья школьников во время занятий физической культурой. В данной ситуации работники школ должны уметь и иметь право на оказание первой медпомощи до прибытия скорой, считали депутаты.