Москва, 30 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Атака на Москву и Подмосковье с помощью дронов, которую предпринял Киев 30 мая, стала реакцией украинской стороны на удары российской армии по одному из центров принятия решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Сергей Карпухин/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений», — сказал официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что масштабный удар по Украине состоялся 28 мая. Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин получает все оперативные данные без задержек.

Как сообщало ИА Регнум, атаке беспилотников подверглись жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин заявил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения. За медицинской помощью обратились два человека.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Прокуратуры Москвы и Московской области взяли ход расследования на контроль.