Москва, 31 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В Москве 33-летний мужчина пропал после звонка от насильника, который надругался над ним 20 лет назад. В 2003 году маньяка задержали и посадили в тюрьму за множественные эпизоды развратных действий в отношении несовершеннолетних. Пару лет назад мужчина вышел из тюрьмы и позвонил одной из своих жертв. После звонка 33-летний пострадавший пропал, сообщил ИА Регнум источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный звонок

Несколько дней назад в полицию Москвы обратилась 64-летняя Галина Николаевна (имя изменено), которая рассказала правоохранителям, что её сын Андрей (имя изменено) пропал после странных звонков. Пенсионерка заявила, что в течение последних месяцев Андрею звонил мужчина, из-за которого у её сына 20 лет назад начались проблемы с психикой. Мужчину зовут Евгений Чупин, он недавно освободился из тюрьмы, в которой отсидел более 17 лет по особо тяжким статьям, связанным с насилием над детьми. Андрей был одной из жертв насильника в 2003 году.

«Андрей пропал 18 мая. Тогда его в последний раз видели родственники. Он взял с собой документы и мобильный телефон. Установлено, что в декабре 2022 года Андрею начал звонить Евгений Чупин, который около 20 лет назад совершил над пропавшим развратные действия и избил. По словам родственников, Чупин хотел попросить прощения за то, что сделал, но после разговора Андрей был вне себя, он был злым и агрессивным и даже разбил себе голову бутылкой. 17 мая, за день до пропажи, Чупин в очередной раз позвонил и начал разговор со слов «прости меня, прости», а потом попросил его о встрече», — сообщил собеседник.

В 2003 году Люблинский районный суд приговорил на тот момент 29-летнего Евгения Чупина к 17 годам лишения свободы по статьям: «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего», «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», «побои» и «вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и одурманивающих веществ». На момент задержания Чупин работал электриком в одной из школ района, где он и находил своих жертв. Мать пропавшего Андрея Галина рассказала, что на суде Чупин в подробностях объяснял, как заманивал детей к себе в коморку.

«Евгений Чупин работал электриком в ЖЭКе и параллельно в школе. Дети к нему относились хорошо и называли его «Женёк». Он выбирал детей из неблагополучных или неполных семей. Обещал собрать им электромобиль и просил приходить к нему в коморку, которая была в одной из многоэтажек на районе. Все эпизоды насилия были совершены именно в этой коморке. У родителей никогда не возникало вопросов об этом Чупине. В школе говорили, что у него золотые руки, да и дети не жаловались. Эпизоды насилия вскрылись совершенно случайно», — рассказала ИА Регнум мать пропавшего Андрея.

Галина Николаевна вспоминает, что в один из дней в 2003 году, когда она была на работе, Евгений Чупин пришел к ним домой и стал избивать 14-летнего Андрея. Это увидели соседи и вызвали полицию. В отделе ребенок признался, что хотел рассказать маме обо всех издевательствах и насилии со стороны Чупина, поэтому маньяк и накинулся на него. Андрей также рассказал, что он не единственный, над кем надругался насильник. Полиция зарегистрировала около 52 эпизодов нарушения закона в отношении разных детей, а самого Чупина поместили в СИЗО.

«К сожалению, многие эпизоды так и остались нераскрытыми, потому что часть родителей отказались от показаний. Многие пострадавшие дети были из неблагополучных семей, и их родителям совершенно не было до них никакого дела. На суде была я и еще одна мать пострадавшего ребенка. По совокупности преступлений Чупину дали всего 17 лет. Если бы все пострадавшие написали заявление, то он бы до сих пор сидел бы в тюрьме», — вспоминает Галина Николаевна.

По словам женщины, сейчас ее сын может находиться в Тульской области, куда его мог заманить насильник. Именно там сейчас проживает Евгений Чупин после своего освобождения из тюрьмы. Сам Чупин не имеет возможности передвигаться по межгороду, у него установлены ограничения — с 22:00 до 06:00 утра бывший заключенный должен находиться дома.

Галина Николаевна просит найти её сына, потому что убеждена, что Чупин просто хочет отомстить Андрею. Лишь благодаря 14-летнему Андрею в 2003 году раскрылись все преступления Чупина.