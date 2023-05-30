Москва, 30 мая, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Упор Вашингтона на то, что с Россией почти покончено и можно будет вплотную заняться Китаем, ― опасное для США заблуждение. Об этом 30 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что «конфликт уже выигран» с точки зрения «предотвращения нападения России» на союзные США европейские страны.

Петр Ковалев/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Опасное для Америки, но объективно выгодное нам заблуждение. Потому что победа будет за нами», ― подчеркнула дипломат.

По её словам, именно союз России и Китая, когда две великие державы стоят спина к спине против США, определяет сегодня магистральное направление современной геополитики.

«Отсюда, к слову, проистекает гибельный для гегемонии США курс администрации [президента США] Джо Байдена на «двойное сдерживание» и Москвы, и Пекина. С точки зрения «доктрины Киссинджера» это ― кошмар наяву», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Рассуждения в Соединённых Штатах о том, что «русские собирались напасть на Восточную Европу», а заодно Швецию и Финляндию, Захарова назвала смехотворными.

Как сообщало ИА Регнум, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполнилось 100 лет, заявил, что причиной конфликта на Украине стало стремление сделать её членом НАТО и является серьёзной ошибкой.

Он уверен, что Россия на протяжении многих лет занимала двойственную позицию в Европе. С одной стороны, РФ была заинтересована в развитии отношений со странами ЕС, а с другой — опасалась исходящей от Запада угрозы.

При этом Киссинджер уверен, что США в нынешней ситуации поступают правильно и поддержал политику противостояния России и поддержки Украины, которую проводит президент США Джо Байден.