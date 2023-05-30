Киев, 30 мая, 2023, 14:00 — ИА Регнум. На Украине суд обязал государственное бюро расследований открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны президента Владимира Зеленского, сообщил 30 мая депутат парламента Гео Лерос.

«Обязали открыть уголовное дело по статье «государственная измена» на Зеленского», — отметил Лерос.

Он добавил, что ГБР отказалось расследовать дело о госизмене президента при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ.

Как сказал депутат, украинский лидер, глава офиса президента Андрей Ермак, замглавы офиса Роман Машовец, экс-глава СБУ Иван Баканов и бывший заместитель секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Руслан Демченко будут допрошены.

Депутат Рады также добавил, что не позволит предателям избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа.

Глава СБУ Иван Баканов был отстранён от должности указом президента Украины Владимира Зеленского в середине июля 2022 года. Уточнялось, что он лишился своего поста по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ. Она предусматривает ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.