Москва, 30 мая, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в течение мая потеряли более 16 тысяч военнослужащих, а также 16 самолётов, пять вертолётов и более 400 единиц танков и другой бронетехники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу 30 мая на селекторном совещании в Минобороны.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Шойгу

«Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что в течение мая российские войска также уничтожили 238 орудий артиллерии ВСУ и миномётов, подразделения противовоздушной обороны перехватили поставляемые Киеву Западом 29 крылатых ракет Storm Shadow, 16 противорадиолокационных ракет HARM и 196 снарядов ракетного комплекса HIMARS.

Шойгу также указал на то, что страны Запада требуют от Киева масштабного наступления, несмотря на то, что украинская армия понесла такие большие потери.

Как сообщало ИА Регнум, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил сроки «движения войск». Он их не назвал. Ранее в Киеве неоднократно анонсировали, что масштабное наступление будет весной 2023 года. При этом замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что начало контрнаступления ВСУ завит от получения новой военной помощи от Запада.