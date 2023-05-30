Тверь, 30 мая, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Количество целевых квот для поступления по договору о целевом обучении в Тверском государственном медицинском университете в этом году увеличилось. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в регионе открыто на 34 места больше, чем в прошлом году. Всего создано 158 целевых квот по направлениям лечебное дело (110 мест), педиатрия (33 места) и стоматология (15 мест).

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Задача обеспечения отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами решается, в том числе, в рамках достижения целевых показателей, установленных федеральным проектом «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«Кадровый вопрос — один из ключевых в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались работать в регионе», — считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

С этого года в правила приема абитуриентов в Тверской государственный медицинский университет внесены изменения, позволяющие выпускникам медицинских колледжей и гражданам, имеющим среднее медицинское образование, поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых ТГМУ самостоятельно, без учета результатов ЕГЭ. С целью подготовки к проверочным экзаменам по профильным предметам (химия и биология) университетом в июне будут проведены четырехнедельные подготовительные курсы на бесплатной основе.

Нововведением уже воспользовались 38 выпускников медицинских колледжей текущего года. Для них сегодня состоялось торжественное вручение целевых контрактов на обучение в медуниверситете.

На сегодняшний день Министерством здравоохранения Тверской области заключена большая часть договоров о целевом обучении. Эта работа продолжается. Для того, чтобы заключить целевое соглашение, выпускники могут обращаться в Министерство здравоохранения Тверской области. Заключив договор о целевом обучении, обучающийся получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальное стимулирование в размере 50 тыс. рублей — студентам специалитета, 75 тысяч рублей — ординаторам.

Кроме того, после окончания медицинского вуза молодого специалиста ждет гарантированное трудоустройство: он приступает к работе в том лечебном учреждении, с которым заключал договор.