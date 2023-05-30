Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, задержанного за шпионаж в пользу Украины, сообщил 30 мая источник РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 24 дня.

Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене в форме шпионажа.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая в Ростове-на-Дону задержали инженер-конструктора оборонного предприятия по подозрению в шпионаже. В ФСБ России установили, что этот российский гражданин с февраля по апрель 2023 года выполнял задания сотрудника ГУР Минобороны Украины. Мужчина передавал украинской разведке сведения о расположении оборонных предприятий и средств ПВО, а также о размещении подразделений российских военных на территории Ростова-на-Дону.

Лефортовский суд Москвы также 22 мая арестовал на два месяца гражданина России за государственную измену.