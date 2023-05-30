Москва, 30 мая, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В ходе подготовки к летнему периоду обучения Вооружённых сил (ВС), начинающемуся с 1 июня, Минобороны провело свыше 2,5 тыс. мероприятий. Об этом 30 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Как напомнил глава Минобороны, в ВС с 1 июня стартует летний период обучения, перед которым была проведена большая подготовительная работа.

«Проведено свыше двух с половиной тысяч мероприятий», — сказал он.

Шойгу отметил, что в ходе летней учёбы главные усилия планируется направить на подготовку личного состава и органов управления, а также на боевое слаживание вновь формируемых воинских частей.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая Шойгу заявил, что обучение в ВС России с начала специальной военной операции на Украине прошли более 120 тысяч военных специалистов. Глава оборонного ведомства уточнил, что порядка пяти тысяч специалистов были подготовлены для применения высокотехнологичной военной техники. Он добавил, что это такие образцы вооружения, как БМП-2М с боевым модулем «Бережок», танки Т-90М «Прорыв», БМП-3, а также различные комплексы беспилотников.