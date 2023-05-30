Москва, 30 мая, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Утром 30 мая восемь украинских беспилотников предприняли попытку атаки на Москву и Московскую область. По последним данным, незначительные повреждения получили несколько домов на улице Атласова в Новой Москве, на Ленинском проспекте и на улице Профсоюзной. следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Как отметили в СК, расследованием занялись опытные следователи и криминалисты центрального аппарата. Также привлечены специалисты Судебно-экспертного центра ведомства. Рассматривается версия о причастности украинских спецслужб и ВСУ.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, серьёзно пострадавших в результате падения дронов — нет. За медицинской помощью обратились два человека, но госпитализация никому не потребовалась.

При этом известно, что один дрон, оснащённый взрывчаткой, не сдетонировал. Потребовалась эвакуация порядка 300 жителей одного из домов. Взрывотехники обезвредили беспилотник.

Также взрывы были отмечены в подмосковном Одинцово и Красногорске. Губернатор Подмосковья Алексей Воробьев пояснил, что сработала система ПВО. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что что три украинских дрона подавили в Москве средствами радиоэлектронной борьбы. Ещё пять украинских дронов сбили в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Ранее в Минобороны РФ нападение на объекты в Москве и Подмосковье назвали террористической атакой.

Пролёт и поражение одного из дронов были сняты над Рублевкой.

В целях безопасности в столице перекрывалось движение по улице Удальцова — от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщал Дептранс.

Кремль уверен, что за атакой на Москву беспилотных летающих аппаратов (БПЛА) стоит киевский режим, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Атака беспилотников на Москву — это ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений на Украине», — подчеркнул он.

Представитель Кремля также отметил, что глава государства Владимир Путин рано начал свой рабочий день 30 мая и информацию об атаке беспилотников получал в прямоВ настоящий момент среди жителей Москвы и Подмосковья нет никаких жертв, как и нет никакой угрозы для жизни. режиме.

Расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в столице и на территории Подмосковья взяли на контроль прокуратуры Москвы и Московской области.

В беседе с ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что необходимо увеличить число таких системных комплексов противовоздушной обороны как ЗРК «Тор-М2» и «Бук-М3», которые являются более эффективными современными решениями в борьбе с БПЛА. С Коротченко согласен и военный эксперт Борис Рожин, который также подчёркивает важность применения более совершенных систем ПВО, способных отразить или перехватить атаку дронов.