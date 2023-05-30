Москва, 30 мая, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Российская армия поразила американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве и уничтожила крупные склады Вооружённых сил Украины (ВСУ) с западным оружием, заявил 30 мая министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сказал Шойгу.

Также за последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 мая ВС России ударом «Кинжала» поразили в Киеве ЗРК Patriot. Военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский пояснил, что уничтожению комплекса Patriot помогли уникальные возможности ракеты «Кинжал», а также тактика российских военных по обнаружению систем ПВО Украины. Позже стало известно, что Patriot в Киеве уничтожили из воздушной засады с помощью самолёта МиГ-31К, который является носителем указанных гиперзвуковых ракет.