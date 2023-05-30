Москва, 30 мая, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада требуют от Киева начала полномасштабного наступления, несмотря на значительные потери украинской армии. Об этом 30 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям», — сказал он.

Глава оборонного ведомства уточнил, что украинские войска только за май потеряли свыше 16 тыс. военных, а также 16 самолётов, пять вертолётов, 466 дронов, свыше 400 танков и других боевых бронированных машин и 238 артиллерийских орудий и миномётов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное украинское командование утвердило сроки начала движения ВСУ. Он уточнил, что также на заседании ставки были обсуждены вопросы обеспечения украинской армии боеприпасами.

29 мая командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся в скором времени. По его словам, он обсудил с руководством украинских войск конкретные задачи на подготовку к нему.

Широко анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ уже неоднократно откладывалось по тем или иным причинам. По мнению ряда военных экспертов, это связано как с возможностью оказания украинскими властями психологического давления на российских военных, так и с неуверенностью Киева в успехе наступательной операции ВСУ.