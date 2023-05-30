Москва, 30 мая, 2023, 13:24 — ИА Регнум. На фоне обострения конфликта в Косове необходимы решительные шаги по деэскалации, а не какие-либо полумеры. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, распространённом 30 мая пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Сергей Карпухин/ТАСС Здание МИД РФ

«Нужны решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи американцев на время «отселить» новоявленных «мэров» из зданий муниципалитетов в другие объекты», — указывается в заявлении.

Захарова уточнила, что первоначальной задачей в этом вопросе продолжает оставаться создание в крае Сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, что было закреплено десять лет назад в письменных договоренностях властей Сербии и Косово под гарантии ЕС.

Также официальный представитель МИД назвала это ключевым условием для диалога, дающим единственный шанс на стабильность и безопасность в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая представители международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косове, в результате чего есть пострадавшие. Позднее сербский президент Александар Вучич рассказал, что боец косовского отряда сил специального назначения (ROSU) открыл стрельбу по толпе сербов из автомата в муниципалитете Звечан в Косово.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 30 мая решительно осудил «шокирующее» насилие в городе Звечане на севере Косово, в котором произошли столкновения между сербскими протестующими и косовской полицией. Он назвал «абсолютно неприемлемыми» атаки полиции и военнослужащих международной миссии НАТО.

Также 30 мая Вучич встретился с послами стран Запада и послом ЕС на фоне серьёзного обострения в Косово. Он принял послов США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а также главу делегации Евросоюза.