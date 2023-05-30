Москва, 30 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Тело сына известного космонавта Леонида Кизима обнаружили в квартире на улице Хованской на северо-востоке Москвы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

26 мая к сотрудникам ТСЖ «Звёздный городок», обслуживающим поселок космонавтов на улице Хованской в Останскинском районе столицы, обратились соседи. Жильцы сообщили, что 49-летний Леонид Леонидович Кизим не открывает дверь. Количество жильцов в специализированном посёлке небольшое, все друг друга знают и дружат. Поэтому пропажу соседа заметили практически сразу. Коммунальщики решили проверить квартиру Леонида Кизима и в одной из комнат нашли мужчину мёртвым. Ему было 49 лет.

«В квартире на улице Хованской в посёлке космонавтов обнаружено тело 49-летнего мужчины, предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Отец умершего мужчины был известным советским космонавтом. Леонид Денисович Кизим родился 5 августа 1941 года. Он носил звание генерал-полковник авиации и был дважды удостоен звания Герой Советского Союза. Первый полёт в космос Кизим совершил в 1980 году на «Союз Т-3» в качестве командира корабля. Тогда общая продолжительность пребывания в космосе составила 12 дней 19 часов 7 минут и 42 секунды. Следующий полёт под руководством Леонида Денисовича был выполнен на корабле «Союз Т-10», он проходил с 8 февраля по 2 октября 1984 года (в течение 237 дней). Во время полёта Кизим работал на станции «Салют-7», где принимал советско-индийскую экспедицию и экипаж космического корабля «Союз Т-12». Во время работы на станции Леонид Денисович сделал шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью 22 часа 50 минут. Свой третий полёт он совершил на космическом корабле «Союз Т-15». Во время этой экспедиции впервые в мире был совершён перелёт с одной орбитальной станции («Мир») на другую («Салют-7») и обратно. Таким образом было перевезено более 800 килограммов грузов. Продолжительность третьего полёта составила 125 дней и 56 секунд. В 1986 году Кизим стал командиром группы космонавтов-исследователей, с 1989 года он был назначен заместителем начальника Главного центра Командно-измерительного комплекса (КИК) Управления начальника космических средств (УНКС) МО СССР. А с 1992 года Леонид Денисович работал заместителем командующего Военно-космическими силами Министерства обороны РФ. Кизим ушёл из жизни в 2010 году в возрасте 69 лет.