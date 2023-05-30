Москва, 30 мая, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Россия в ситуации вокруг Косово призывает Запад не провоцировать Белград, а повлиять на косовского «премьера» Альбина Курти и его окружение. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с эскалацией антисербского насилия в Косово.

Иван Шилов Альбин Курти и Александр Вучич

«Повлиять на «премьера» Курти и его окружение нетрудно — достаточно задействовать столь любимый США и Евросоюзом рычаг «санкций», только на этот раз — оправданно», — говорится в сообщении.

Захарова также призвала не провоцировать Белград, который был вынужден объявить полную боеготовность армии и выдвинуть её к административной линии с Косово под риском вновь подвергнуться обвинениям в нагнетании.

Как сообщало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич встретился 30 мая с послами стран Запада и послом ЕС на фоне серьезного обострения в Косово. Он принял послов США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, а также руководителя делегации ЕС.

На севере Косова 29 мая вспыхнули столкновения между полицейскими и сербскими демонстрантами, которые пытались проникнуть в здания администраций в ряде муниципалитетов. Военнослужащие KFOR атаковали протестующих в городе Звенчане. Как заявил президент Сербии, в стычках с силовиками получили ранения 52 серба. Также в ходе указанных столкновений пострадал 41 военнослужащий KFOR.

Кроме того, в обращении к согражданам сербский лидер заявил, что власти страны примут все возможные меры для сохранения мира в самопровозглашенной республике и не допустят убийства соотечественников.