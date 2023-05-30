Рим, 30 мая, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Уроженка России Анна Божкова и несколько сотрудников спецслужб погибли при крушении яхты на озере Лаго-Маджоре. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила онлайн-газета VareseNews.

mechta0711 Озеро Лаго-Маджоре.

Инцидент произошёл вечером 28 мая у берегов селения Лизанца. Всего на 16-метровой яхте в тот вечер находились 25 человек, среди которых были туристы, собравшиеся отметить день рождения. После крушения многие из них смогли доплыть до берега, нескольких подняли из воды спасатели.

«Эта женщина российского происхождения давно жила в провинции Варезе вместе с капитаном судна, которое трагически перевернулось в воскресенье 28 мая», — сообщила газета, говоря о Божковой.

По данным VareseNews, жертвами происшествия также стали гражданин Израиля, работавший на спецслужбы своего государства, и два сотрудника итальянских секретных служб, мужчина и женщина. В спасении потерпевших крушение участвовали пожарная служба и береговая гвардия, а также водолазы. Они обнаружили тела двух последних жертв утром понедельника на глубине около 15 метров.

Сообщается, что прокуратура начала расследование обстоятельств случившегося. По одной из версий, судно перевернулось из-за внезапно налетевшего сильного вихря.

Ранее ИА Регнум сообщало о крушении судна с мигрантами неподалеку от итальянского Кротоне. Большинство тел обнаружили на близлежащих к месту происшествия пляжах. Среди жертв, которых насчитали 58 человек, оказалось много женщин и детей. В общей сложности на борту в момент крушения, по разным данным, находились от 180 до 250 мигрантов.