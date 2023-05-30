Москва, 30 мая, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил под стражей режиссёра Евгению Беркович, задержанную по делу о пропаганде терроризма. Об этом 30 мая сообщил ТАСС.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Режиссер Евгения Беркович (на экране) во время рассмотрения жалобы на арест по делу о пропаганде терроризма в Мосгорсуде

«Постановление суда первой инстанции об избрании Беркович меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в постановлении судьи.

Сама Беркович, которая приняла участие в заседании в режиме видеосвязи из СИЗО, свою вину отрицает, так как считает, что преступление не было совершено. Она заявила, что спектакль, в котором следствие усмотрело пропаганду терроризма, был посвящен попытке разобраться в проблеме вовлечения женщин в исламский терроризм. Беркович подчеркнула, что спектакль представлял собой «диалог со взрослыми людьми о сложной проблеме».

Адвокат задержанной просила суд отменить меру пресечения в виде ареста, обосновав это тем, что Беркович имеет постоянное место жительства в Москве, положительные характеристики и приемных детей, которые в сложившихся условиях могут потерять семью.

В свою очередь сторона обвинения заявила о законности принятого первой инстанцией решения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать театрального режиссёра Евгению Беркович, задержанную в рамках уголовного дела по статье об оправдании терроризма. На заседании следователь объяснил необходимость ареста Беркович тем, что она может скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью.

За день до этого мать Беркович Елена Эфрос рассказала, что в отношении её дочери возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. По её словам, уголовное преследование связано со спектаклем «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила в 2020 году.

В тот же день стало известно, что сотрудники Следственного комитета России задержали Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. В ходе расследования следователи изменили статусы сценариста и режиссёра со «свидетелей» на «подозреваемых».

Как пояснила адвокат Беркович, её подзащитную арестовали за читку пьесы «Фенист Ясный Сокол», в которой якобы содержится оправдание терроризма, на YouTube. При этом, как добавила правозащитник, в постановлении указано, что она была размещена «в неустановленное время в неустановленном месте… для неограниченного круга лиц».

Сама Беркович вину в оправдании терроризма не признала.