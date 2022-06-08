Москва, 30 мая, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Через пять-семь лет доля юаня в международных расчётах может вырасти до 10%. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 мая заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз американского журналиста Клейтона Морриса о том, что совместная работа России и Китая в рамках БРИКС по замене доллара США серьёзно ударила по ценности этой валюты.

Elec4.co.kr Юань

«Роль юаня будет расти, потому что Китай — основной покупатель сырьевых активов — нефти, металлов и всего, что нужно для промышленности. Лет через пять-семь доля юаня в международных расчётах может вырасти до 10%», — сказал Зубец.

Поэтому, как пояснил экономист, у тенденции глобального отказа от доллара есть серьёзные причины, а если говорить о странах БРИКС, то среди них более прочих в отказе от американской валюты действительно заинтересованы Россия и Китай, которому нужно расширять зону хождения юаня.

«Кроме того, Саудовская Аравия заявила о том, что в расчётах с Китаем перейдёт на юани. Но это более политическая акция, нежели экономическая. Саудиты хотят «показать фигу» американцам, чтобы торговаться с ними по разным политическим вопросам», — заметил Зубец.

В то же время экономист призвал не переоценивать ситуацию и масштабы деградации гегемонии доллара.

«По последним сообщениям SWIFT на доллар приходится 84% международных расчетов. Это меньше, чем было, — раньше было 85%. Падение есть, пусть и минимальное. Юань занимает меньше 5%. Да, его доля растёт, причём довольно быстро, но пока это крохи. Когда она вырастет до 25-30%, вот тогда другое дело. А до этого ещё много лет — пройдут десятилетия, прежде чем гегемония доллара будет поставлена под вопрос», — сказал Зубец.

Также стоит учесть, что Китай сейчас находится в достаточно тяжёлом экономическом положении. Как пояснил Зубец, у КНР большие проблемы — торможение роста экономики, что в конечном итоге может привести к девальвации юаня. Для того, чтобы спасти свою экономику, КНР придётся пойти на это. Чем это обернется? Снижением привлекательности юаня для международных расчётов.

«Доллар ещё не обречён. Американцы не идиоты. Они понимают, что они делают, и совершенно не заинтересованы в том, чтобы потерять доминирование доллара, которое ежегодно приносит им около 1 трлн долларов. Лишаться такой дойной коровы они не собираются», — убежден Зубец.

Но тогда возникает вопрос, зачем американцы раскручивают тему об усилении юаня и ослаблении доллара? По мнению экономиста, у этого есть две причины. Во-первых, опасения США небезосновательны — там видят негативную тенденцию, которая лет через 20 может стать для них опасной.

«Во-вторых, это способ оказать политическое давление на американское правительство в рамках предвыборной кампании. Республиканцы хотят надавить на демократов, обвиняя их в том, что те сдают американское могущество Китаю. То есть главная задача — доказать всем, что Байден плохой. Поэтому муссируется история о месте доллара в международных расчётах. Это хороший предвыборный аргумент», — подытожил Зубец.

Что касается Морриса, то, по его мнению, доллар становится всё менее привлекательным в качестве международной валюты и всё больше государств (Лаос, Пакистан, Бразилия, Аргентина) хотят от него отказаться. Таков результат политики, проводимой Россией и Китаем в рамках БРИКС.

В России к происходящему относятся с понятной симпатией. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров убеждён, что переход на национальные валюты в международной торговле оздоровит мировую экономику.

Скептично на будущее доллара смотрит и глава ВТБ Андрей Костин, убежденный в том. что юань в ближайшие десятилетия может заменить доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты, так как Китай, ставший уже второй экономикой мира, вскоре станет первой.