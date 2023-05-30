Киев, 30 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву, заявил 30 мая советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

president.gov.ua Михаил Подоляк

«Отношения прямого, конечно же, не имеем», — сказал он в эфире телемарафона.

Как сообщало ИА Регнум, атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Зафиксированы повреждения жилых домов на улице Атласова в Новой Москве, на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, никто серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека.

В Минобороны России заявили, что в атаке на Москву и область Киевом задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.

Украина не впервые совершает атаки по российской территории с помощью дронов, при этом официальные лица не признают причастность Киева к акциям.

Так, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались ударить по резиденции Владимира Путина в Кремле. Оба дрона удалось сбить. В результате происшествия никто не пострадал.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. При этом момент атаки президент Украины находился не в Киеве, а за пределами страны с зарубежным визитом — он опасался за свою безопасность.

Позднее он заявил, что Украина не имеет отношения к атаке. При этом западные страны, включая США и Японию, не стали утверждать о его непричастности к покушению. Позднее австралийский военный эксперт Дин Бейкер из исследовательской группы UNSW Canberra заявил, что ВСУ могли использовать для атаки на Кремль дрон UJ-22 Airborne, способный нести не более 20 кг груза.

Кроме того, 29 мая руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России «ответом» на обстрел военных объектов в стране. А до этого он говорил о том, что Киев «убивал и будет убивать русских», а в подотчётном ему ведомстве заявляли, что президент России Владимир Путин — главная цель украинской разведки. Буданов отметил, что считает «освобождением» то, что в России считают терроризмом.