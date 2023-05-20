Вашингтон, 30 мая, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Ракета, обломки которой нашли в апреле недалеко от города Быдгоща в Польше, упала неподалёку от учебного центра Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на западных официальных лиц сообщила газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По данным издания, в декабре 2022 года снаряд пересёк половину территории Польши и упал примерно в 10 милях (около 16 км) от учебного центра НАТО. Это создало проблемы для защиты воздушного пространства альянса, отмечает газета.

Официальный представитель НАТО не стал комментировать происшествие. При этом источник газеты из польской администрации подчеркнул, что альянс постоянно следит за своей системой ПВО для обеспечения защиты союзников.

Как сообщало ИА Регнум, в лесу на северо-западе Польши, недалеко от Быдгоща, 27 апреля обнаружили обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Некоторые польские СМИ и паблики, ссылаясь на свои источники, написали, что это фрагменты некоего объекта, напоминающего обломки ракеты с надписями на русском языке.

Высокопоставленный польский военный заявил, что эта ракета была российская и выпущена с самолёта с территории Белоруссии. При этом он отметил, что стопроцентной гарантии подтверждения своего предположения дать не может, так как речь идёт о ситуации, произошедшей несколько месяцев назад.

Командующий ВС Польши Томаш Петровский при этом отмечал, что ракета могла прилететь 16 декабря, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал.

Польская радиостанция RMF, в свою очередь, предполагала, что обнаруженный в лесу военный объект может принадлежать армии Польши. По её информации, объект появился в лесу, вероятно, не вследствие обстрела со стороны Украины. Речь идёт о фрагментах боевой техники, принадлежащей армии Польши. При этом пока остаётся неизвестно, при каких обстоятельствах этот объект туда попал.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак признал, что ракета, упавшая на территории Польши в декабре 2022 года, могла прилететь с Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о декабрьском падении на территории страны ракеты лишь в конце апреля.