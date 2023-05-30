Москва, 30 мая, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Кремле ожидают, что страны — партнёры России по организации БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом 30 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Безусловно, мы рассчитываем, что как минимум страны — партнёры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения», — сказал он в ответ на вопрос о том, как может отразиться на уровне представительства России на предстоящем саммите БРИКС факт того, что иммунитет для его участников в ЮАР не отменяет ордер МУС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в министерстве иностранных дел ЮАР заявили, что дипломатический иммунитет, который получат участники саммита БРИКС, не распространяется на ордера международных судов, которые могли быть выданы в отношении кого-либо из них. Также в ведомстве указали, что как таковые иммунитеты гарантируются для защиты участников встречи от «юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции».

МУС 17 марта выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В документе утверждается, что они обвиняются в «совершении военных преступлений на Украине».

МВД России 19 мая объявило в розыск прокурора международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента России. После этого 21 мая Ассамблея стран — участников Римского статута МУС заявила, что обеспокоена решением России объявить в розыск и возбудить уголовные дела в отношении судей и прокурора инстанции.