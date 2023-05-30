Москва, 30 мая, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что республика стремится войти в состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), вполне закономерно, так как это объединение привлекает всё больше стран. Об этом 30 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Его попросили прокомментировать заявление венесуэльского лидера.

«За последние годы все больше стран проявляют интерес к этому формату и намерение подключиться к нему», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что на саммите БРИКС в том числе обсудят заявки на вступление в организацию.

На вопрос, примет ли президент России Владимир Путин участие в саммите БРИКС, который должен пройти в ЮАР в августе, Песков ответил, что подробности участия России в этом мероприятии представят позднее.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что в БРИКС постоянно обращаются страны, желающие вступить в объединение. По его данным, заявки подали не менее 30 стран.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун отметил, что страна в случае вступления в БРИКС получит гораздо больше помощи, чем от остальных международных организаций, а капитал Нового банка развития БРИКС превысил возможности Всемирного банка.