Москва, 30 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. В Росавиации подтвердили, что аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Об этом в федеральном агентстве сообщили во вторник, 30 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Шереметьево

«Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей», — процитировал «Интерфакс» ведомство.

Возможные нештатные ситуации могли появиться после инцидентов с беспилотниками, произошедших утром 30 мая в Москве и Подмосковье. Как сообщало ИА Регнум, несколько украинских БПЛА попали в жилые дома в столице, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте, а также на улице Атласова в Новой Москве. В Московской области происшествия зафиксировали в районах Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате попаданий здания получили незначительные повреждения. Обстоятельства инцидентов выясняются, расследованием фактов падения беспилотников занимается Следственный комитет.

Министерство обороны сообщило, что в атаке задействовали восемь беспилотников самолётного типа, три из которых подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».