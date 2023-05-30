Москва, 30 мая, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 30 мая поздравил главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева с 40-летием его назначения на эту должность.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев

Отвечая на вопрос, как оценивают Гусева в Кремле, Песков назвал главреда «Московского комсомольца» легендой журналистики. Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил его талант и авторитет.

«Это действительно журналистская легенда. Один из самых авторитетных журналистов России. На протяжении десятилетий руководит одной из любимых газет нашей страны. <…> Вкладывает душу в журналистику в России. От души поздравляем его с этой датой», — сказал Песков.

Павел Гусев — советский и российский журналист, медиаменеджер, общественный деятель. С 1983 года является главным редактором газеты «Московский комсомолец».

Кроме того, с 1991 года Гусев занимает пост председателя Союза журналистов Москвы. Также он является членом Общественной палаты Российской Федерации, членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. С 2013 года он председательствует в Общественном совете при министерстве обороны Российской Федерации.

В 1998 году Гусев получил звание заслуженного работника культуры Российской Федерации, а в 2018 году стал заслуженным журналистом России.