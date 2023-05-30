Москва, 30 мая, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В России готовится законопроект о запрете смены пола, согласно которому врачам запрещается проводить такого рода медицинские вмешательства. Исключением из этого станут только случаи лечения врожденных аномалий у детей. Текст документа 30 мая привело ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Медицина

Уточняется, что, согласно документу, закон «Об основах охраны здоровья граждан» дополнят положением о запрете медицинских вмешательств, направленных на смену пола, включая формирование первичных и вторичных половых признаков.

Также указывается, что давать разрешение на проведение таких операций будут врачебные комиссии в больницах федерального уровня.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков заявил, что Совету Госдумы 15 мая представят инициативы по регулированию вопросов о смене пола в России. Он добавил, что в ходе этого обсудят ряд ограничений для сокращения количества операций по смене пола в стране. Как минимум, пояснил он, чтобы такие операции не могли делать детям до 18 лет.

Также 28 апреля глава Минюста Константин Чуйченко рассказал, что его ведомство намерено отменить возможность смены пола в паспорте гражданина России и других документах. Министр выразил уверенность в том, что это может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в отечественном законодательстве.

В феврале 2023 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на заседании Совета Федерации на вопрос о негативной западной тенденции навязывания гражданам идеи смены пола, заявил, что Россия и другие страны, которые не согласны с такого рода политикой, стараются ей противодействовать.