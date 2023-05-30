Москва, 30 мая, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Прокуратура обнаружила в соцсетях ложную информацию об обстоятельствах атаки дронов на Москву. Надзорное ведомство предупредило СМИ и блогеров об административной и уголовной ответственности. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Ведомства проинформировало, что в интернете, в том числе в социальных сетях, появились публикации, искажающие факты и сведения об обстоятельствах происшествий в столице.

«Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало воздержаться от распространения ложных данных как представителям СМИ, так и блогерам, при публикации сообщений опираться на информацию официальных источников.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 мая произошла атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

30 мая дрон влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.

На Ленинском проспекте на время работы экстренных служб эвакуировали жильцов нескольких подъездов. Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет. Прокуратуры Москвы и Московской области взяли ход расследования на контроль.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Все они были нейтрализованы.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны.