* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Претория, ЮАР, 30 мая, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) заявили, что дипломатический иммунитет, который получат участники саммита БРИКС, не распространяется на ордера международных судов, которые могли быть выданы в отношении кого-либо из них. Об этом ведомство заявило во вторник, 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮАР

«Иммунитеты предоставляются конференции, а не отдельным лицам. Эти иммунитеты не отменяют ордер, который мог быть выдан любым международным судом в адрес любого участника конференции», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, запрещён на территории России).

В ведомстве также отметили, что как таковые, иммунитеты гарантируются для защиты участников встречи от «юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции».

О гарантированных иммунитетах для участников саммита ИА Регнум сообщало ранее. В 2023 году министерская встреча БРИКС состоится в Кейптауне с 1 по 2 июня, а 15-й саммит БРИКС пройдёт в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Примет ли участие в мероприятиях президент России Владимир Путин, к настоящему моменту неизвестно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение по формату его участия в саммите БРИКС ещё не приняли.

БРИКС — союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Организацию создали в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума. Встречи участником объединения проходят на уровне глав МИД, министров финансов и на иных уровнях, с 2009 года правительства стран-участниц ежегодно встречаются на официальных саммитах.