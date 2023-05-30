Минск, 30 мая, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым председателем Госпогранкомитета страны Константина Молостова. Об этом 30 мая сообщило агентство БелТА.

Соцсети Константин Молостов

На этом посту Молостов сменил Анатолия Лаппо, уволенного с военной службы в запас. До нового назначения новый глава Госпогранкомитета республики занимал должность начальника Гродненской пограничной группы.

Молостов родился в апреле 1970 года в городе Красноармейске Саратовской области. В 1993 году окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, в 2004 году — Пограничную академию Федеральной службы безопасности России, в 2011-м — Академию министерства внутренних дел Белоруссии и после этого — Академию управления при президенте Белоруссии. На пост начальника Гродненской пограничной группы был назначен в 2014 году.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля Лукашенко назначил первым замгоссекретаря белорусского Совбеза Павла Муравейко. При этом белорусский лидер отметил его выдающиеся «боевые» качества. До этого назначения Муравейко занимал должность замначальника генштаба — начальника главного оперативного управления ВС Белоруссии.