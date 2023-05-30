Москва, 30 мая, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В Координационном центре Правительства России 29 мая состоялась церемония награждения победителей 3 сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

АНО «Национальные приоритеты» Победители третьего сезона проекта «Ты в игре»

Гран-при в 1 миллион рублей и победу в одной из пяти основных номинаций завоевал проект «Лучший урок физкультуры» из Московской области, направленный на возрождение культовой игры «резиночка». Еще четыре лучших из лучших получат на развитие по 300 тысяч рублей. Проекты разные, но все они объединены общей целью — вовлечь в занятия спортом как можно большее число россиян.

Проект «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минспорта РФ, благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Проводя конкурс «Ты в игре», мы действуем в рамках поручения президента Владимира Владимировича Путина. Он поставил нам цель, чтобы к 2030 году 70% наших граждан активно занимались спортом», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. По его мнению, такие конкурсы, как «Ты в игре», способствуют и популяризации спорта, и вовлечению людей в активный образ жизни — Все проекты, которые принимали участие в конкурсе и победили в своих номинациях, безусловно внесут огромный вклад в достижение поставленной президентом цели».

На III сезон «Ты в игре» было подано 4600 заявок. Из них независимые эксперты выбрали сначала 250 инициатив в лонг-лист, а после — 25 в шорт-лист конкурса. 20 и 21 апреля участники защищали свои проекты перед экспертным советом, чтобы затем определить лучших их лучших.

В итоге победителями стали:

номинация «Масштаб» — российская сеть веломаршрутов VeloRussia Башкортостана;

номинация «Точка старта» — Академия пляжного волейбола BVC из Санкт-Петербурга;

номинация «Безграничные возможности» — «Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями» из Москвы;

номинация «Дети в спорте» — «Лучший урок физкультуры», Московская область;

номинация «Трансформация в спорте» — MotherFit из Москвы.

Министр спорта России Олег Матыцин признался, что очень рад быть вместе в большой команде единомышленников, людей, которые любят спорт и жизнь. «Ты в игре» — не просто проект, это движение: мы проводим конкурс уже третий год и видим радость не только у нас как организаторов, но и, самое главное, у тех людей, которые эти проекты инициировали», — сказал Олег Матыцин.

АНО «Национальные приоритеты» Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин

По словам министра, многие из участников стали наставниками и мотиваторами для того, чтобы этот проект продолжался. «Я вижу здесь очень много наших прославленных спортсменов, чемпионов, глав регионов, руководителей профессиональных лиг. Это значит, что мы действительно все в игре. Мы здесь и сейчас живем одной идеей, чтобы жизнь наших граждан была стабильной, мирной, здоровой», — подчеркнул министр спорта.

АНО «Национальные приоритеты» Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина

«Финалисты прошлых сезонов объединяются, кооперируются и масштабируют свои проекты. Вы молодцы, так держать. В этом году наибольшее количество заявок — это интегрированные проекты, объединяющие множество видов спорта и разные форматы. Самое большое число заявок подано в номинацию «Дети в спорте» — более 1300. Второе место занимают проекты «Точка старта» — начинающие в спорте, в этой категории представлено более тысячи заявок», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Она также подчеркнула, что текущем сезоне «Ты в игре» было принято совместное с Минспорта решение поощрять специальной номинацией инициативы, которые реализуются на базе инфраструктуры федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Название проекта-победителя из Московской области «Лучший урок физкультуры» подсказали сами дети, а обучение игре в «резиночку» началось ещё в 2021 году. Инициатива рассчитана на детей от 5 до 16 лет. За полтора года команда проекта приняла участие в пятнадцати крупных мероприятиях, провела мастер-классы в 35 школах, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В планах также до конца 2023 года охватить еще не менее 100 школ и познакомить с игрой около трех тысяч ребят. Для этого планируется закупить на выигранный гран-при оборудование, расширить команду тренеров и дополнить уроки практическим видеокурсом. «То, что нас выбрали победителями конкурса, для нас многое значит. Это еще одно подтверждение, что мы на правильном пути, и что многие помнят и любят игру «резиночка», — отмечает автор проекта Елена Ветрова.

АНО «Национальные приоритеты» Награждение обладателя гран-при в 1 миллион рублей — проект «Лучший урок физкультуры» из Московской области

В номинации «Точка старта» принимали участие муниципальные и региональные проекты, деятельность которых охватывает до 500 участников. «Эта номинация для того, чтобы мы всегда были в игре, всегда — спортивными и целеустремлёнными. Точка старта — это как раз про то, что спортом можно заниматься доступно», — считает двукратная олимпийская чемпионка, президент общероссийской общественной организации «Содружество поддержки и развития детского и юношеского биатлона России» Анна Богалий. Победителем в «Точке старта» стала Академия пляжного волейбола BVC из Санкт-Петербурга.

Академия уже более 10 лет обучает детей и взрослых по собственной запатентованной программе «Я — молодец!». Всего обучение прошло свыше 9000 человек, школу тренеров окончили 80 спортсменов. В 2022 году академия подготовила команду юношей, завоевавшую серебряные медали на первенстве России. За время существования BVC проведено два десятка тысяч тренировок, турниров и мастер-классов, организовано полсотни выездов в разные страны мира. Совместно с академией построено два уличных центра на берегу Финского залива и один крытый — с восемью площадками для занятий с подогреваемым песком.

АНО «Национальные приоритеты» Награждение победителя в номинации «Точка старта» — Академия пляжного волейбола BVC из Санкт-Петербурга

Организаторы поделились мечтой: воспитать и вырастить олимпийского чемпиона по собственной методике, открыть центры в каждом городе-миллионнике и создать детскую сборную по пляжному волейболу.

«Участие в конкурсе помогло нам пересмотреть некоторые внутренние моменты, а также выбрать четкий вектор, по которому мы пойдем. Приз мы вложим в развитие бесплатной школы для талантливых взрослых и детей, а также сборной команды для выступления на городских и всероссийских соревнованиях», — поделился автор проекта Дмитрий Карпов.

В номинации «Масштаб» представлены проекты федерального уровня. Победителем стала российская сеть веломаршрутов VeloRussia из Башкортостана. Ее цель — посадить на велосипед и отправить в путешествия по России как можно больше людей. На данный момент для велотуристов созданы сети маршрутов в Башкирии, Самарской области, по Золотому кольцу России. Прорабатываются программы по Ленинградской области, Краснодарскому краю, Бурятии, Крыму. Также основана первая серия велопутеводителей по России.

VeloRussia охватывает более 40 тысяч человек. «Для нас победа — подтверждение того, что проект очень нужен и важен. В России сеть веломаршрутов пока что не так хорошо развита, и мы обязательно это исправим», — отмечает автор проекта Антон Сазонов.

АНО «Национальные приоритеты» Награждение победителя в номинации «Масштаб» — российская сеть веломаршрутов VeloRussia из Республики Башкортостан

Номинация «Трансформация в спорте» создана для инициатив, которые развивают программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для занятий спортом и вовлечения людей в активный образ жизни.

«Когда мы говорим про трансформацию в спорте, то совершенно очевидно: те, кто прошёл в шорт-лист, уже трансформировались, — отметил эксперт конкурса «Ты в игре», наставник проекта в сфере спорта и здоровья Владимир Волошин. — Сегодня мы увидели в числе финалистов и проекты, связанные с 3D-принтерами, мобильными платформами, разработкой умных устройств, которые позволяют честно судить соревнование и другие. Благодаря им мы можем воочию увидеть, как спорт становится нормой жизни».

АНО «Национальные приоритеты» Участники награждения третьего сезона проекта «Ты в игре»

Победитель — платформа MotherFit, на ней собраны безопасные и эффективные упражнения для беременных. Все тренировки составлены практикующим акушером. Проект также сотрудничает с Первым Московским государственным медуниверситетом имени Сеченова. Уникальная методика рассчитана на обеспечение комфортного течения беременности, но и на восстановление после родов. На данный момент в проекте зарегистрированы 2,5 тысячи пользователей, в месяц проводится более 5000 сессий. «Приятно, что среди всех участников номинации эксперты отметили именно нас. Мы продолжим идти вперед и вложим призовые деньги в разработку приложения для Android. В будущем мы хотим сделать наше приложение семейным и делиться полезными советами по кормлению и другим нюансам, которые будут интересны не только мамам, но и папам», — комментирует автор проекта Диана Дуглас.

В номинации «Безграничные возможности» представлены проекты, формирующие активный образ жизни, создающие доступную среду и развивающие инклюзивное просвещение в области спорта. Победителем стала инициатива «Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями» из Москвы. Проект с 2018 года помогает создавать условия для реабилитации детей с особенностями развития, а также повышать качество жизни их семей. За пять лет существования азы фигурного катания освоили 392 ребенка. В среднем за тренировочный сезон в секции обучается до 100 детей с особенностями развития, а также их братья и сестры.

Для масштабирования проекта разработан обучающий курс для тренеров. «Мы принимаем участие в конкурсе второй раз: во втором сезоне «Ты в игре» мы прошли в лонг-лист. Приятно, что эксперты отметили наш рост, увидели изменения за год. Мы росли, развивались, начали обучать других. Приз позволит нам уделить больше времени персональному прогрессу спортсменов», — отмечает автор проекта Алина Ахметова.

В III сезоне можно было подать заявку в нескольких дополнительных номинациях, учрежденных партнерами. Спецноминация «Медиа» от издания «Чемпионат» предназначалась для авторов, которые освещают спортивные события в собственных блогах, подкастах, каналах и пабликах с аудиторией от 1000 пользователей. Из вошедших в шорт-лист 10 проектов победителем стала блогер Лена Крупина. В номинации от Триколора «#НашСпортЗдесь» победителем стал клуб «Мой парус». В партнёрской номинации «#СпортРядом» от производителя оборудования IRON KING лучшим признан проект «Северо-Кавказские инклюзивные игры Open Grozny-2022».

В номинации «Народное голосование» первое место занял проект «Конный центр» из Тульской области, набравший 7124 голосов. Его авторы получат 30 000 баллов от программы развития «Другое дело» АНО «Россия — страна возможностей». Онлайн-марафон для горнолыжников и сноубордистов «К сезону готов!» из Москвы (7036 голосов) за второе место будет награжден сертификатом на один из краткосрочных офлайн-курсов Российского международного олимпийского университета. На третьем месте — «Пространство со скоростью звука» из Башкирии (2698 голосов). Его авторы получат возможность пройти курс по современному оформлению презентаций от Академии презентаций Bonnie&Slide®.

АНО «Национальные приоритеты» Обстановка торжественного награждения лучших участников третьего сезона проекта «Ты в игре»

Партнер конкурса Континентальная хоккейная лига (КХЛ), взяла на себя роль ментора по развитию проектов и выбрала среди участников «Всероссийский марафон дворового хоккея». «Мойбизнес. рф» учредил для участников третьего сезона специальный приз «Мой спортивный бизнес», обладателем которого стал проект из Санкт-Петербурга — «Мода в мире спорта».

Награды победителям вручали звездные гости церемонии: двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Олеся Владыкина, единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании Алина Загитова, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина и другие.

Как сообщало ИА Регнум, приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений.