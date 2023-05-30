Хельсинки, 30 мая, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Пограничница из Финляндии Эрика Янкя, также являющаяся членом сборной страны по биатлону, рассказала о нападении на неё агрессивного медведя на границе с Россией. Её слова 30 мая привела газета Kuhmolainen.

Matthias Bein/Global Look Press Медведь

Как отметила 27-летняя спортсменка, она совершала пробежку около контрольно-пропускного пункта «Вартиус» вечером 26 мая, когда увидела на расстоянии десяти метров от себя приближающегося разъярённого медведя. После этого девушка легла на землю и притворилась мёртвой.

«Я чувствовала, как медведь обнюхивает мои лодыжки и ступни. Я даже успела подумать: неужели это конец?», — заявила она, и добавила, что потом животное отошло от неё, что позволило ей спастись.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая а Природнадзоре приняли решение провести проверку после нападения медведя на мужчину в Бурятии. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 2 мая возле села Покровка медведь напал на мужчину, которого после этого с рваной раной головы и укусами локтя и груди госпитализировали в районную больницу.

Также 7 апреля в Италии впервые за 150 лет произошёл случай гибели человека в результате нападения медведя. Жертвой зверя оказался вышедший на пробежку в лес 26-летний мужчина.