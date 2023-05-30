В Мытищах автомобиль у здания колледжа влетел в толпу людей и сбил их
У здания колледжа на Олимпийском проспекте в Мытищах автомобиль BMW сбил четырех человек
Мытищи, Московская область, 30 мая, 2023, 12:09 — ИА Регнум. В Мытищах автомобиль сбил четырёх человек у здания колледжа, сообщил 30 мая Telegram-канал 112.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
«ДТП произошло на Олимпийском проспекте. Водитель БМВ не справился с управлением и вылетел в толпу», — говорится в сообщении.
По данным источника, пострадали четыре человека, один из них несовершеннолетний. Троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщало 25 января ИА Регнум, автомобиль сбил несколько человек, находившихся на тротуаре на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на улице Нижние поля. В тот же день на улице Генерала Кузнецова на юго-востоке Москвы легковой автомобиль сбил пешехода.