Мытищи, Московская область, 30 мая, 2023, 12:09 — ИА Регнум. В Мытищах автомобиль сбил четырёх человек у здания колледжа, сообщил 30 мая Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«ДТП произошло на Олимпийском проспекте. Водитель БМВ не справился с управлением и вылетел в толпу», — говорится в сообщении.

По данным источника, пострадали четыре человека, один из них несовершеннолетний. Троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Как сообщало 25 января ИА Регнум, автомобиль сбил несколько человек, находившихся на тротуаре на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на улице Нижние поля. В тот же день на улице Генерала Кузнецова на юго-востоке Москвы легковой автомобиль сбил пешехода.