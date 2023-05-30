Москва, 30 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Белый дом сам создал ситуацию, при которой встреча министров обороны США и Китая оказалась невозможной. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 мая заявил Василий Кашин, политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам. Так он прокомментировал новость о том, что Китай не станет отправлять своего министра обороны Ли Шанфу на встречу с руководителем Пентагона Ллойдом Остином, которая могла бы состояться на полях конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Шанфу

Как пояснил Кашин, такие действия Китая — это вполне традиционный метод выражения недовольства. Пекин поступал так неоднократно, причём ещё до того, как отношения двух государств начали серьёзно обостряться. Теперь же у КНР есть дополнительные основания для того, чтобы саботировать встречу с министром обороны США, так как Вашингтон ввёл санкции в отношении Ли Шанфу. Ещё одна причина — Китай просто не видит, в чём для него может быть позитив контактов с Остином.

«Американцы, скорее всего, попытались бы использовать эту встречу для выдвижения претензий и попыток оказать давление на Китай, в чём последний, естественно, не заинтересован, — сказал Кашин. — США несколько раз пробовали установить контакт с Ли Шанфу. В частности, были попытки телефонного контакта Остина и Ли Шанфу. Но китайцы всё равно отказались».

Таким образом, если Вашингтон хочет встречи с Ли Шанфу, то ему придётся снять с того санкции, чего в Белом доме не хотят делать по соображениям собственного престижа. Кашин напомнил, что эти санкции были введены ещё тогда, когда Ли Шанфу возглавлял управление по развитию вооружений и военной техники Центрального военного совета КНР, и формальным поводом для введения этих санкций была закупка Китаем у России партии вооружений. Речь шла об истребителях Су-35 и зенитных ракетных комплексах С-400.

«Тогда Белый дом ввёл санкции, считая, что посылает сигнал Китаю, но теперь не хочет снимать их, чтобы не произвести впечатление собственной слабости или признания ошибки. Хотя очевидно, что это была именно политическая ошибка», — сказал Кашин.

Впрочем, он не исключает, что в дальнейшем США придётся снять санкции с министра обороны Китая, так как диалог с ним больше нужен Вашингтону, нежели Пекину.

«Между США и КНР растёт напряжённость в военной сфере. У России накоплен опыт взаимодействия с США ещё со времен Советского Союза. Тогда вырабатывались правила игры (и на море, и в воздухе) по предотвращению опасных инцидентов. В дальнейшем были созданы разного рода горячие линии. На фоне очень плохих отношений эти горячие линии позволили России и США избежать столкновения в таком опасном месте, как Сирия», — объяснил Кашин.

Но есть и другая сторона: американцы начинают считать, что ситуация у них под контролем, что она предсказуема, и ищут дальнейшие пути контролируемой эскалации в рамках сложившейся системы. Тем более что создание каналов связи — это не отказ от эскалации, а просто инструмент, который позволяет сделать её более предсказуемой.

«Китайцы понимают, что им это не нужно. И если начнется диалог, то американцы начнут выдвигать те или иные инициативы, которые могут выглядеть довольно привлекательно, но по сути будут не в интересах Китая. И тогда он окажется в невыгодном положении», — констатировал Кашин.

Ранее с точкой зрения о том, что США сами создали тупиковую ситуацию, из которой теперь не знают, как выбраться, ИА Регнум заявил главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский. Особенную остроту такому положению дел придаёт то, что Белый дом более чем заинтересован в контактах с Китаем на уровне министров обороны. В частности, из-за того, что США нуждаются в сведениях о том, что происходит в Народно-освободительной армии Китая, — крайне актуальных, если принять во внимание планы Вашингтона в отношении Тайваня.

Предыдущая встреча министров обороны США и Китая состоялась в Сингапуре в 2022 году. Однако после поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года отношения двух стран резко ухудшились.