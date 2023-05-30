Пекин, 30 мая, 2023, 12:04 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали сообщения СМИ об отказе КНР во встрече с главой Минобороны США на форуме «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. Об этом заявила на брифинге 30 мая официальный представитель ведомства Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мао Нин

«Американская сторона должна продемонстрировать искренность и предпринять практические действия для создания необходимых условий для диалога и взаимодействия между военными двух стран», — отметила она.

При этом прямо Нин не подтвердила, что китайская сторона официально проинформировала США об отказе и не ответила на вопрос журналистов о том, могут ли сыграть какую-то роль в сложившейся ситуации американские санкции в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Китай отклонил предложение США о встрече глав минобороны в Сингапуре, говорилось в статье Wall Street Journal. В материале издания утверждалось, что Пекин официально проинформировал Вашингтон об этом.

Американские власти пытаются организовать встречу главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны КНР Ли Шанфу. Предыдущие переговоры между ними прошли на полях «Шангри-Ла диалога» в 2022 году, однако после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года, отношения Пекина с Вашингтоном резко ухудшились. Кроме того, Шанфу находится под американскими санкциями с 2018 года, когда Минфин США ввёл их в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, который он на тот момент возглавлял.