Москва, 30 мая, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в Москве состоится большой праздник «Мы дети твои, Россия!». Его организаторами выступили Российский детский фонд совместно с Фондом защиты детей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в Российском детском фонде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Принять участие в мероприятии смогут более восьми тысяч детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из малоимущих и приемных семей, детей с инвалидностью, а также юные гости, чьи родители погибли или участвуют в специальной военной операции.

На праздник приглашены ребята из 26 регионов России, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики. Также приглашены дети из Чувашии, Алтайского, Хабаровского, Краснодарского краёв, Тюменской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Рязанской областей.

В этот день с лучшими детскими спектаклями из своего репертуара юных зрителей познакомят более 20 ведущих московских театров.

Главным событием станет торжественное открытие Международного дня защиты детей на новой сцене Большого театра России. Юным гостям покажут праздничные видеоролики, созданные при поддержке ШОС, Всекитайской федерации женщин и Российского детского фонда. Показ состоится как в России, так и в Китае.

Также детям вручат подарки от Российского детского фонда — книги и сладости. После этого ребята отправятся на благотворительные обеды в лучшие столичные рестораны, а затем их ждут экскурсии в музеи Москвы.

Праздники к Международному дню защиты детей также пройдут в регионах. Их организуют 70 отделений Российского детского фонда по всей России. Участие в них в общей сложности примут более 100 тысяч детей.

Первого июня в России и других странах отмечается Международный день защиты детей. Праздник учредили в ноябре 1949 года. Он призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и законных интересов детей, вопросам совершенствования системы образования и детского здравоохранения.