Братислава, 30 мая, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Стремление киевских властей ввести Украину в состав Североатлантического альянса (НАТО) оказалось одной из причин конфликта с Россией. Об этом 30 мая заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции по безопасности Globsec в Братиславе, трансляция которой шла на YouTube.

FILIP SINGER/ЕРА/ТАСС Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

«Я не хочу спекулировать и цитировать заявления российского правительства, но одной из причин было желание и стремление Украины стать членом НАТО, соответственно мы видим последствия», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается. При этом он добавил, что на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле, примут решения, которые приблизят Украину к вступлению в НАТО.

Начальник войск РХБЗ Минобороны Игорь Кириллов рассказал 26 мая, что США рассматривали Украину как плацдарм для развертывания контингентов НАТО. Он уточнил, что об этом свидетельствует программа американских военных по изучению лекарственной устойчивости микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса.

Также 27 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что степень вовлечённости стран коллективного Запада в конфликт на территории Украины растёт. Он подчеркнул, что это не помешает России защитить свои интересы и добиться выполнения поставленных задач.