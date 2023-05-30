Путин освободил Безродную от должности замминистра юстиции
Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции России
Москва, 30 мая, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции России. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в тексте указа.
Указ вступил в силу со дня подписания.
Безродная занимала должность с 1 апреля 2019 года. До этого она работала в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ряде юридических фирм в городе. С 2010 по 2016 годы Безродная занимала различные должности в Минюсте. В 2016–2019 годах она возглавляла Департамент регистрации ведомственных нормативных правовых актов.
Безродная награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации, медалью Столыпина II степени.