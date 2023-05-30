Москва, 30 мая, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции России. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

minjust. gov.ru/ru Алиса Безродная

«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Безродная занимала должность с 1 апреля 2019 года. До этого она работала в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ряде юридических фирм в городе. С 2010 по 2016 годы Безродная занимала различные должности в Минюсте. В 2016–2019 годах она возглавляла Департамент регистрации ведомственных нормативных правовых актов.

Безродная награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации, медалью Столыпина II степени.